Лидеры ОАЭ поздравили председателя КНР с Национальным днем

АБУ-ДАБИ, 1 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину по случаю Национального дня.

Также поздравительные телеграммы председателю КНР Си Цзиньпину и премьеру Государственного совета Китая Ли Цяню направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.