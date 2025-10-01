Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Малайзией вступило в силу

АБУ-ДАБИ, 1 октября 2025 (WAM) -- Соглашение о всеобъемлющем экономическом партнерстве (CEPA) между Объединенными Арабскими Эмиратами и Малайзией вступило в силу, обозначив новый этап в развитии торгово-экономических отношений двух стран.

Документ, подписанный в январе 2025 года, предусматривает снижение и отмену тарифов, упрощение таможенных процедур и расширение возможностей для частного сектора. CEPA должно стать катализатором роста ненефтяной торговли и инвестиций в сферах здравоохранения, искусственного интеллекта, возобновляемой энергетики и логистики.

Соглашение рассчитано на более чем двукратный рост товарооборота: в 2024 году он составил 5,5 млрд долларов, а к 2032 году должен достичь 13,5 млрд долларов. В первом полугодии 2025 года объем торговли вырос на 30,9% и достиг 3,3 млрд долларов.

Министр внешней торговли ОАЭ д-р Тани бин Ахмед Аль Зейуди заявил: «Ратификация соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве между ОАЭ и Малайзией является значимой вехой в наших экономических отношениях и открывает путь к более тесному сотрудничеству и инновациям. Это соглашение не только укрепит торговые связи, но и создаст новые возможности для инвестиций в ключевых секторах, включая здравоохранение, искусственный интеллект, возобновляемую энергетику и логистику».

Для Малайзии это первое соглашение о свободной торговле с государством – членом Совета сотрудничества арабских государств Залива, что отражает усилия Куала-Лумпура по укреплению связей с арабским миром.

Соглашение предусматривает не только упрощение торговых процедур и расширение доступа на рынки услуг, но и отдельную главу, посвященную исламской экономике. Документ направлен на содействие устойчивому развитию, передаче технологий и укреплению сотрудничества частного сектора, что дополнительно усиливает экономические связи двух стран.

CEPA является ключевым элементом торговой стратегии ОАЭ, предусматривающей увеличение внешнеторгового оборота до 1 трлн долларов и удвоение экономики страны до свыше 800 млрд долларов к 2031 году. С момента запуска программы в сентябре 2021 года ОАЭ подписали соглашения с 31 страной, что обеспечило доступ к рынкам с почти четвертью мирового населения.