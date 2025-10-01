Лидеры ОАЭ поздравили президента Кипра с Днем независимости

АБУ-ДАБИ, 1 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Республики Кипр Никосу Христодулидису по случаю Дня независимости.

Также поздравительные телеграммы президенту Христодулидису направили вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум и вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель АП Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян.