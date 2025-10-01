В Аравийском море формируется тропическая депрессия, на ОАЭ влияния нет

АБУ-ДАБИ, 1 октября 2025 (WAM) -- Национальный центр метеорологии ОАЭ сообщил о зоне пониженного давления над северной частью Аравийского моря у побережья Индии.

По прогнозу синоптиков, в течение ближайших суток эта область может перейти в стадию тропической депрессии, смещаясь в центральную часть Аравийского моря.

В Центре отметили, что на данный момент явление не оказывает влияния на Объединенные Арабские Эмираты. Более точные данные о траектории и интенсивности ожидаются после завершения его формирования.