ОАЭ и Казахстан обсудили сотрудничество в сфере обороны

АСТАНА, 2 октября 2025 (WAM) -- Министр по делам обороны ОАЭ Мохамед бин Мубарак бин Фадхель Аль-Мазруи и министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант Даурен Косанов обсудили пути расширения двустороннего сотрудничества в оборонной и военной сферах.

Переговоры состоялись в рамках официального визита министра по делам обороны ОАЭ в Астану и охватывали вопросы, представляющие взаимный интерес, включая укрепление региональной безопасности и стабильности, а также подтверждение прочных связей между двумя странами.

Стороны подчеркнули приверженность расширению военного сотрудничества и обмену опытом в области подготовки кадров, наращивания потенциала и оборонных технологий для достижения общих стратегических целей.