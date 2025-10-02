Правитель Фуджейры принял министра нефти Египта

ФУДЖЕЙРА, 2 октября 2025 (WAM) -- Член Верховного совета и правитель Фуджейры Его Высочество шейх Хамад бин Мохаммед Аш-Шарки встретился с министром нефти и минеральных ресурсов Египта Каримом Бадави и сопровождавшей его делегацией.

Переговоры во дворце Аль-Румайла были посвящены укреплению сотрудничества в области энергетики и нефтяной промышленности. Его Высочество отметил стратегическую роль Фуджейры на мировых энергетических рынках и ее инвестиционную привлекательность.

Карим Бадави высоко оценил роль ОАЭ в энергетике и стратегическое значение Фуджейры в глобальной торговле нефтью.

По итогам визита Фуджейра и Египет подписали соглашение о партнерстве и инвестиционном сотрудничестве в энергетике.