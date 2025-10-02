В Абу-Даби стартует парусная регата на традиционных дау с призовым фондом 4,2 млн дирхамов

АБУ-ДАБИ, 2 октября 2025 (WAM) -- Более 90 традиционных парусных судов – дау длиной 60 футов – примут участие в регате «Арила». Призовой фонд составит 4,238 млн дирхамов и будет распределен между всеми участниками до 90-го места, сообщили в Морском спортивном клубе Абу-Даби.

Гонка, которая пройдет под патронажем представителя правителя в регионе Ад-Дафра Его Высочества шейха Хамдана бин Заеда Аль Нахайяна, стартует завтра. Дистанция составит 25 морских миль, финиш – у штаб-квартиры клуба в Абу-Даби.

Директор департамента традиционных видов спорта клуба Халифа Аль-Румайти отметил высокий интерес участников и подчеркнул необходимость соблюдения правил и требований безопасности.