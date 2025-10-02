Австрия представила «Африканскую стратегию» с акцентом на экономику и миграцию

ВЕНА, 2 октября 2025 (WAM) -- Федеральное правительство Австрии запустило «Африканскую стратегию», рассчитанную до 2027 года и направленную на развитие связей со странами Африки в сферах экономики, миграции и безопасности. Документ пока находится на стадии планирования.

Глава МИД Беате Майнль-Райзингер назвала Африку «континентом возможностей» с потенциалом в 3 трлн евро и заявила, что стратегия предусматривает борьбу с нелегальной миграцией, совершенствование процедур репатриации, привлечение квалифицированных работников и сотрудничество в образовании и технологиях.

Министр экономики Вольфганг Хаттманнсдорфер отметил, что углубление взаимодействия с Африкой необходимо для обеспечения цепочек поставок и доступа к редкоземельным ресурсам. По его словам, Австрия рассчитывает удвоить экспорт и создать новые рабочие места как в Африке, так и внутри страны.