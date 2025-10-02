ИИ, экология и роботы: на Сахалине создают образ будущего для молодежи

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 2 октября 2025 (WAM) -- Искусственный интеллект, экология, робототехника и построение успешной карьеры стали главными темами для 100 молодых участников на образовательной площадке в Южно-Сахалинске. Именно эти перспективные направления легли в основу программы Всероссийского молодежного форума «ОстроVа», который объединил 620 участников, волонтеров и экспертов из разных регионов России и зарубежных стран, сообщает TV BRICS.

В приветственном слове президент России Владимир Путин отметил, что форум помогает молодым людям реализовать таланты и находить единомышленников для работы над инициативами развития Дальнего Востока.

«В этом году вас ждет разработка проектов в таких перспективных областях, как экология, искусственный интеллект, информационные технологии, беспилотные системы, робототехника, креативные индустрии», – подчеркнул он.

По словам эксперта в области информационных технологий и бизнеса Семена Теняева, именно в эти области нужно инвестировать в ближайшие 3-5 лет. Об этом он заявил в эксклюзивном комментарии TV BRICS: «Искусственный интеллект работает как мультипликатор эффективности: он ускоряет процессы, сокращает издержки и создает новые продукты. В свою очередь, зеленые технологии получают серьезную поддержку государства и инвесторов, ведь они дают реальную экономию ресурсов. Робототехника, безусловно, перспективна, но требует значительных вложений и времени на окупаемость. Поэтому наиболее выигрышная стратегия сегодня – это проекты на стыке ИИ и зеленых решений, такие как умное энергосбережение, оптимизация логистики или точное земледелие. Именно здесь достигается идеальный баланс между риском и возвратом инвестиций».

Практическая польза сахалинского форума подтверждается цифрами. Как сообщил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Григорий Гуров, за время проведения грантового конкурса 64 проекта получили поддержку на общую сумму 38 млн рублей.

Одной из главных практических задач для участников станет разработка каталога предприятий региона, перспективных для трудоустройства молодежи. Вместе с экспертами они создадут пошаговый план профессионального роста, адаптированный к специфике местного рынка труда и отраслевым требованиям.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко заявил, что область стремится создать условия, чтобы талантливая молодежь оставалась в регионе. По его словам, участники форума смогут попасть в кадровый резерв области и пройти стажировки на ведущих предприятиях.

В этом году на Всероссийский молодежный форум «ОстроVа» было подано около 7 тыс. заявок, а конкурс составил 17 человек на место.