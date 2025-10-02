Правитель Фуджейры принял участников 13-го Форума энергетических рынков

ФУДЖЕЙРА, 2 октября 2025 (WAM) -- Член Верховного совета и правитель Фуджейры Его Высочество шейх Хамад бин Мохаммед Аш-Шарки принял участников 13-го Форума энергетических рынков, проходящего в эмирате.

Шейх Хамад приветствовал гостей, подчеркнув значение форума как площадки для укрепления международного сотрудничества, обмена опытом и выработки рекомендаций для эффективной энергетической политики.

Он отметил роль мероприятия в привлечении ведущих экспертов и формировании новых возможностей, что укрепляет позиции ОАЭ как ключевого игрока на мировых энергетических рынках.

Правитель Фуджейры также подчеркнул стратегическую роль эмирата в региональной и глобальной энергетике, его вклад в развитие нефтяной инфраструктуры и поддержку стабильности мировых рынков.

Участники выразили благодарность шейху Хамаду за теплый прием и поддержку инициатив, способствующих развитию нефтегазовой и энергетической отраслей.