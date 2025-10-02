BRIDGE заключил партнерство с LinkedIn для объединения талантов и возможностей по всему миру

ДУБАЙ, 2 октября 2025 (WAM) -- В преддверии BRIDGE Summit 2025 – крупнейшего международного форума в сфере медиа, контента и индустрии развлечений, который пройдет в декабре в Абу-Даби, организатор мероприятия BRIDGE заключил партнерство с LinkedIn.

Об этом было объявлено во время визита председателя BRIDGE шейха Абдуллы бин Мохаммеда бин Бути Аль-Хамеда в офис LinkedIn в ОАЭ, где компания подтвердила свой статус официального партнера саммита.

Первый BRIDGE Summit пройдет в Абу-Даби с 8 по 10 декабря 2025 года. Форум соберет более 60 тыс. участников, 400 международных спикеров и представит около 300 мероприятий в рамках семи специализированных направлений, став крупнейшей глобальной платформой для медиа, контента и индустрии развлечений.

Саммит реализует концепцию BRIDGE как мировой площадки, объединяющей профессиональные навыки, контент и технологии, таланты и рынки.

Шейх Абдулла бин Мохаммед бин Бути Аль-Хамед отметил: «Партнерство между BRIDGE Summit и LinkedIn отражает видение ОАЭ, направленное на инвестирование в таланты и предоставление им инструментов для доступа к качественным карьерным возможностям. Контент и медиа сегодня являются движущей силой экономики, основанной на креативности и инновациях. Это сотрудничество позволит подготовить новые поколения к вызовам будущего, сохраняя за ОАЭ роль глобальной площадки для объединения талантов и построения мостов между молодежной энергией и возможностями завтрашнего дня».

Он добавил: «Мы в BRIDGE уверены, что реальный эффект достигается через создание правильных связей. Партнерство с LinkedIn, крупнейшим профессиональным сообществом мира, открывает новые возможности для создателей, новаторов и политиков, усиливая ценность BRIDGE как платформы для трансформационного диалога и ускоряя доступ к глобальным индустриям».

В рамках партнерства LinkedIn примет активное участие в саммите через экспертные сессии и выступления своих специалистов, подтвердив роль компании как площадки для обмена знаниями и инновациями.

Сотрудничество направлено на решение ключевых проблем медиасферы: нехватку точных данных для работы с аудиторией, отсутствие прозрачных карьерных траекторий, растущий спрос на цифровые навыки, слабую связь между креативностью и коммерческим производством, а также ограниченность площадок, где таланты могут находить инвестиции и возможности долгосрочного роста.

Со своей стороны глава LinkedIn по развивающимся рынкам в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке и Латинской Америке Али Маттар заявил: «Мы гордимся тем, что участвуем в первом BRIDGE Summit в качестве партнера по знаниям. В LinkedIn мы используем данные как конкурентное преимущество и намерены делиться ими и нашим опытом, чтобы поддержать создателей, новаторов и лидеров в ОАЭ и за пределами страны в условиях стремительных технологических изменений».

Партнерство отражает стратегию BRIDGE по формированию глобальной среды, где политики, инвесторы, специалисты в области технологий и представители креативных индустрий объединяются на одной площадке. Инициатива направлена на стимулирование инноваций, обмен знаниями и развитие медиасектора на стыке с экономикой, технологиями и культурой, превращая индустрию контента в устойчивый драйвер глобального роста.

Регистрация на BRIDGE Summit 2025 открыта на сайте: www.worldmediabridge.com

