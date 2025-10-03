ОАЭ направили в Ботсвану срочную медицинскую помощь

АБУ-ДАБИ, 3 октября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты направили в Республику Ботсвана 91 тонну срочной медицинской помощи в ответ на чрезвычайное положение в сфере здравоохранения, объявленное президентом Думой Боко в августе 2025 года. Груз с жизненно необходимыми лекарствами и материалами призван поддержать больницы и медицинские центры страны.

Помощь поступила в критический момент: государственные учреждения здравоохранения Ботсваны сообщили об остром дефиците препаратов, особенно для пациентов с хроническими заболеваниями. Ситуация усугубилась ростом мирового спроса и цен. Доставленные медикаменты обеспечат бесперебойное оказание медицинской помощи.

Груз передал исполняющему обязанности министра здравоохранения Лоуренсу Укедитсе посол ОАЭ по совместительству в Ботсване Махаш Саид Аль Хамели. Он отметил, что инициатива отражает приверженность Эмиратов укреплению системы здравоохранения Ботсваны и принципам гуманитарной солидарности.

Укедитсе выразил глубокую благодарность ОАЭ, отметив значимость помощи для обеспечения населения жизненно необходимыми препаратами.

Эта инициатива является частью постоянной гуманитарной деятельности Эмиратов, особенно в Африке. ОАЭ подтвердили готовность продолжать сотрудничество с Ботсваной в гуманитарной и медицинской сферах.