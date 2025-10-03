Глава ССАГЗ: экономики стран Залива сохраняют устойчивость к глобальным шокам

КУВЕЙТ, 2 октября 2025 (WAM) -- Генеральный секретарь Совета сотрудничества арабских государств Залива Джасем Мохаммед Аль-Будави заявил, что экономики стран региона продемонстрировали устойчивость к глобальным экономическим потрясениям, несмотря на международные вызовы.

Он отметил, что рост обеспечивается активным развитием ненефтяного сектора, чему способствуют проводимые реформы и внутренний спрос.

Аль-Будави сделал это заявление на совместной встрече министров финансов и глав центральных банков стран ССАГЗ с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой, состоявшейся в Кувейте.

По его словам, позитивный прогноз для экономик региона связан с продолжением реформ, расширением производства природного газа, снижением зависимости от нефти и стабильной инфляцией.