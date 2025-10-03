ОАЭ демонстрируют мировое лидерство в сфере искусственного интеллекта — Омар Султан Аль Олама

АСТАНА, 3 октября 2025 (WAM) -- Под патронажем и в присутствии президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева министр Объединенных Арабских Эмиратов по делам искусственного интеллекта, цифровой экономики и приложений для удаленной работы Омар Султан Аль Олама принял участие в работе форума Digital Bridge 2025, который проходит в столице Казахстана Астане.

Он также принял участие в заседаниях Консультативного совета по вопросам искусственного интеллекта, состоявшихся в рамках форума с участием ведущих представителей государственных структур и международных экспертов в области ИИ и цифровой трансформации.

В своем выступлении на форуме Аль Олама подчеркнул, что искусственный интеллект является важнейшей опорой для проведения трансформационных изменений в моделях государственного управления и повышения эффективности государственных и частных институтов, что положительно отражается на благополучии обществ.

Аль Олама отметил, что благодаря видению президента Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна и вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума страна выступает мировым образцом лидерства в сфере искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что ОАЭ реализуют долгосрочный подход за счет внедрения национальной стратегии в области ИИ, что позволяет рассматривать искусственный интеллект как ключевой драйвер развития и укреплять позиции страны как глобального центра будущих технологий.

Он высоко оценил прочное сотрудничество и стратегическое партнерство между ОАЭ и Казахстаном, которые способствуют расширению возможностей использования технологий для формирования более устойчивого будущего. Министр также отметил передовую роль Казахстана на мировой арене в сфере искусственного интеллекта, что содействует развитию сотрудничества в области научных исследований, государственного управления, мобильности и ускоренной цифровизации.

Аль Олама подчеркнул, что обе страны разделяют общее видение, сосредоточенное на инвестициях в развитие талантов и укреплении стратегических партнерств в инициативах в сфере искусственного интеллекта.

Форум Digital Bridge 2025, крупнейшее международное технологическое событие, проходит с 2 по 4 октября в Астане. В его работе принимают участие более 67 тысяч человек, свыше 1000 спикеров из более чем 100 стран, более 500 стартапов, а также 500 инвесторов и предпринимателей. Тематика форума охватывает искусственный интеллект, блокчейн, здравоохранение, образование, интернет вещей, AR и VR, агротехнологии, кибербезопасность, электронную коммерцию, космические технологии и другие направления.

ОАЭ и Казахстан поддерживают стратегическое партнерство. В прошлом году страны подписали 22 двусторонних соглашения на сумму свыше 5 млрд долларов США, при этом Эмираты остаются крупнейшим арабским партнером Казахстана в сферах торговли, энергетики и транспорта.

ОАЭ и Республика Казахстан разделяют общее стремление к развитию и расширению применения искусственного интеллекта. Создание в Казахстане Министерства по делам ИИ подчеркивает курс страны на инновации и цифровую трансформацию, тогда как Эмираты стали первыми в регионе, запустив Национальную стратегию в этой сфере.

Обе страны намерены развивать партнерство в сфере передовых технологий, включая генеративный искусственный интеллект, подготовку кадров и разработку регуляторных и этических норм. Эта работа направлена на содействие устойчивому развитию и формирование общего цифрового будущего в интересах обеих стран, региона и мирового сообщества.