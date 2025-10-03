Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили Артура Питера Мутарика с победой на президентских выборах в Малави

АБУ-ДАБИ, 3 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание профессору Артуру Питеру Мутарика по случаю его победы на президентских выборах в Республике Малави.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили профессору Мутарика аналогичные поздравительные телеграммы.