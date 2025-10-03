Президент ОАЭ и президент Аргентины обсудили развитие двусторонних отношений

АБУ-ДАБИ, 3 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян провел телефонный разговор с президентом Аргентинской Республики Хавьером Милей.

В ходе беседы стороны рассмотрели вопросы развития двусторонних отношений и обсудили пути расширения сотрудничества в различных сферах, прежде всего в экономической, инвестиционной и области развития.

Собеседники подтвердили приверженность укреплению партнерских связей между двумя странами и координации усилий в поддержку их национальных приоритетов, подчеркнув стремление к дальнейшему развитию взаимодействия в интересах обеих стран и их народов.