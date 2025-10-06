В Дубае откроется выставка AccessAbilities Expo 2025

ДУБАЙ, 6 октября 2025 (WAM) -- В понедельник в Всемирном торговом центре Дубая откроется седьмая выставка AccessAbilities Expo 2025, проходящая под патронажем Его Высочества шейха Ахмеда бин Саида Аль Мактума, председателя Управления гражданской авиации Дубая, председателя правления аэропортов Дубая и главы авиакомпании Emirates.

В трёхдневном мероприятии примут участие 270 экспонентов из 50 стран. Ожидается, что выставку посетят более 15 тысяч человек.

Экспозиция представит широкий спектр технологий и инноваций для людей с особыми потребностями — от портативных устройств и интеллектуальных систем до современных протезов и интерактивных приложений, направленных на повышение их социальной интеграции.

Государственные структуры и специализированные центры продемонстрируют инициативы и услуги, направленные на повышение качества жизни людей с особыми потребностями.