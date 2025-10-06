ВВП стран ССАГЗ вырос на 3% и достиг 588,1 млрд долларов в первом квартале 2025 года

АБУ-ДАБИ, 6 октября 2025 (WAM) -- Валовой внутренний продукт (ВВП) стран Совета сотрудничества арабских государств Залива (ССАГЗ) в текущих ценах достиг 588,1 млрд долларов США по итогам первого квартала 2025 года, увеличившись на 3 процента по сравнению с 570,9 млрд долларов, зафиксированными в аналогичном периоде 2024 года.

Согласно данным, опубликованным Статистическим центром Совета сотрудничества арабских государств Залива (GCC-Stat), вклад не нефтяных секторов в ВВП ССАГЗ в текущих ценах по состоянию на конец первого квартала 2025 года составил 73,2 процента, в то время как доля нефтяных секторов достигла 26,8 процента.

ВВП стран Совета в текущих ценах продемонстрировал незначительный квартальный рост — на 0,1 процента — в первом квартале 2025 года, после того как в четвертом квартале 2024 года его объем составлял 587,8 млрд долларов США.