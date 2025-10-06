Президент ОАЭ выразил соболезнования в связи со смертью матери Мохаммеда Аль Мансури

АБУ-ДАБИ, 6 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян выразил соболезнования в связи со смертью матери Мохаммеда Али Афсана Аль Мансури во время визита в траурный мажлис в Абу-Даби.

Его Высочество передал семье покойной искренние соболезнования и пожелал, чтобы Всевышний даровал усопшей милость и покой, а ее близким — терпение и утешение.

Его Высочество шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна сопровождали Его Высочество шейх Теяб бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по делам развития и павших героев; Его Высочество шейх Хамдан бин Мохамед бин Заед Аль Нахайян, заместитель председателя АП по специальным делам; шейх Мохамед бин Хамад бин Тахнун Аль Нахайян, советник президента ОАЭ, а также ряд высокопоставленных должностных лиц.