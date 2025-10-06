В Абу-Даби откроется первый Законодательный парламентский форум

АБУ-ДАБИ, 6 октября 2025 (WAM) -- Завтра в Абу-Даби начнет работу первый Законодательный парламентский форум, организованный Федеральным национальным советом (ФНС).

В форуме примут участие представители законодательных советов государств Совета сотрудничества арабских государств Залива, а также эксперты из правовых, судебных и академических учреждений и специалисты в области искусственного интеллекта.

Одновременно с форумом пройдет выставка технологий искусственного интеллекта при участии полиции Абу-Даби.

Форум откроет председатель ФНС Сакр Гобаш. С приветственными обращениями также выступят генеральный секретарь ССАГЗ Джассем Мохаммед Альбудайви и генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг.

Форум станет площадкой для обмена опытом и обсуждения законодательства в сфере искусственного интеллекта, направленной на развитие инноваций и укрепление межпарламентского сотрудничества.