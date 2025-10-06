Циклон «Шакти» ослабеет до тропической депрессии в течение суток и не повлияет на погоду в ОАЭ — НЦМ

АБУ-ДАБИ, 6 октября 2025 (WAM) -- Национальный центр метеорологии (НЦМ) сообщил, что тропический циклон «Шакти», сформировавшийся в Аравийском море, не окажет влияния на погодные условия в Объединенных Арабских Эмиратах и в течение ближайших 24 часов ослабеет до тропической депрессии.

По данным центра, циклон сейчас находится в западной части Аравийского моря, где скорость ветра достигает 60–70 км/ч. В ближайшее время система сместится на юго-восток и восток со скоростью 25–55 км/ч, постепенно переходя в зону пониженного давления.