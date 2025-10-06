Султан бин Ахмед принял делегацию компании e&

ШАРДЖА, 6 октября 2025 (WAM) -- Заместитель правителя Шарджи и председатель Управления по коммуникационным технологиям Его Высочество шейх Султан бин Ахмед бин Султан Аль Касими принял в своем офисе делегацию компании e& во главе с генеральным директором Масудом Мохаммедом Шарифом.

Шейх Султан подчеркнул важность укрепления сотрудничества между государственными и частными структурами в телекоммуникационной сфере, которая играет ключевую роль в устойчивом развитии и цифровой трансформации.

Он отметил усилия компании e& по развитию цифровой инфраструктуры, внедрению инновационных решений и созданию современной технологической среды в эмирате.

В ходе встречи обсуждались проекты и инициативы, направленные на модернизацию телекоммуникационной сети Шарджи, развитие искусственного интеллекта и укрепление цифровой устойчивости. Делегация представила информацию о новых инфраструктурных проектах и будущих планах компании, ориентированных на повышение качества услуг для граждан и бизнеса.