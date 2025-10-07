Анвар Гаргаш обсудил сотрудничество с советником премьер-министра Канады

АБУ-ДАБИ, 7 октября 2025 (WAM) -- Д-р Анвар Гаргаш, дипломатический советник президента ОАЭ, провел встречу со Скоттом Гилмором, старшим советником премьер-министра Канады по вопросам внешней политики, обороны и безопасности.

Стороны обсудили перспективы укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества между ОАЭ и Канадой в различных сферах, а также обменялись мнениями по актуальным региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес.

Во встрече также приняли участие заместитель министра иностранных дел Канады по вопросам Европы, Арктики, Ближнего Востока и Магриба Александр Левек и посол Канады в ОАЭ Радха Кришна Пандай.