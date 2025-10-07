ОАЭ и Кувейт обсудили укрепление военного сотрудничества

КУВЕЙТ, 7 октября 2025 (WAM) -- Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил ОАЭ генерал-майор шейх Ахмед бин Тахнун Аль Нахайян совершил официальный визит в Государство Кувейт в рамках усилий по укреплению военных связей между двумя странами.

Во время визита шейха Ахмеда бин Тахнуна Аль Нахайяна приняли начальник Генерального штаба Кувейтской армии генерал-лейтенант Халед Аш-Шуриян и его заместитель генерал-майор Сабах Джабер Аль-Ахмед Аль-Сабах.

Стороны обсудили пути расширения военного сотрудничества и обмена опытом в целях повышения боеготовности вооруженных сил и укрепления оборонного взаимодействия между двумя братскими странами.