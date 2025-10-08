Правитель Рас-Аль-Хаймы принял посла Канады в ОАЭ

РАС-АЛЬ-ХАЙМА, 8 октября 2025 (WAM) -- Член Верховного совета и правитель Рас-Аль-Хаймы Его Высочество шейх Сауд бин Сакр Аль-Касими принял в своем дворце посла Канады в ОАЭ Радху Кришну Пандая.

Во время встречи обсуждались пути укрепления двусторонних отношений и расширения сотрудничества между ОАЭ и Канадой, а также вопросы, представляющие взаимный интерес.

Посол Пандай выразил признательность шейху Сауду за теплый прием и отметил высокий уровень сотрудничества между двумя странами, а также устойчивое развитие эмирата Рас-Аль-Хайма.