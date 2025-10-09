Совет по развитию министерств под председательством Мансура бин Заеда рассмотрел ход реализации государственных инициатив

АБУ-ДАБИ, 9 октября 2025 (WAM) -- Под председательством Его Высочества шейха Мансура бин Заеда Аль Нахайяна, вице-президента, заместителя премьер-министра и председателя Администрации президента, состоялось заседание Совета по развитию министерств во дворце Каср Аль-Ватан в Абу-Даби.

В ходе заседания были рассмотрены итоги реализации национальных политик и стратегий в сферах подземных вод, потребительских товаров, национальной промышленности и прямых иностранных инвестиций, а также проекты нормативных актов, направленные на развитие общества и совершенствование государственных услуг.

Совет обсудил предложения федеральных ведомств по повышению качества обслуживания населения, эффективности работы госструктур и укреплению государственных финансов.

Повестка включала рассмотрение национальных отчетов по вопросам экологии, изменения климата, продовольственной безопасности и устойчивого развития энергетики, а также анализ хода реализации совместных экономических инициатив Совета сотрудничества арабских государств Залива, результатов работы Комиссии по ценным бумагам и сырьевым товарам и рекомендаций Федерального национального совета по управлению благотворительными и закятными фондами.