ЕС назвал соглашение между Израилем и ХАМАС важным дипломатическим достижением

БРЮССЕЛЬ, 9 октября 2025 (WAM) -- Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас назвала соглашение между Израилем и ХАМАС о первом этапе мирного урегулирования в Газе значительным дипломатическим прорывом.

В заявлении, опубликованном в сети X, Каллас подчеркнула, что «это важное дипломатическое достижение и реальный шанс положить конец разрушительной войне и освободить всех заложников».

Она также отметила, что Европейский союз готов содействовать выполнению соглашения и поддержать его реализацию.