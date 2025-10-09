Правитель Аджмана принял посла Саудовской Аравии

АДЖМАН, 9 октября 2025 (WAM) -- Член Верховного совета и правитель Аджмана Его Высочество шейх Хумейд бин Рашид Аль-Нуайми принял посла Королевства Саудовская Аравия в ОАЭ Султана бин Абдуллу Аль-Анкари.

Во время встречи стороны обсудили братские отношения между ОАЭ и Саудовской Аравией, а также пути укрепления сотрудничества во всех сферах в интересах двух стран и их народов.

Шейх Хумейд подчеркнул прочный и динамичный характер отношений между двумя странами благодаря их мудрому руководству, а посол Аль-Анкари выразил признательность за теплый прием и высоко оценил развитие ОАЭ, особенно эмирата Аджман.

Во встрече участвовали ряд шейхов и высокопоставленных должностных лиц.