ОАЭ направили в Газу 21 водовоз для преодоления нехватки воды

ГАЗА, 10 октября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты передали 21 водовоз коммунальному предприятию прибрежных муниципалитетов Газы в рамках гуманитарной операции «Благородный рыцарь 3», направленной на поддержку палестинского народа и преодоление острой нехватки воды в секторе.

Водовозы будут обеспечивать водой около 200 тысяч жителей, перевозя до 150 тысяч литров за один раз. Каждый автомобиль вмещает 10 кубометров воды, что позволит наладить регулярную доставку опресненной воды в пострадавшие районы. Эта инициатива отражает неизменную гуманитарную позицию ОАЭ и их стремление облегчить страдания мирных жителей.

Представитель операции «Благородный рыцарь 3» в Газе Шариф Ан-Найраб отметил, что проект является частью последовательной гуманитарной политики ОАЭ в поддержку палестинского народа. Заместитель исполнительного директора коммунального предприятия прибрежных муниципалитетов Омара Шатат поблагодарил правительство и народ ОАЭ за своевременную помощь и постоянную поддержку.

Ранее был введен в эксплуатацию трубопровод для подачи опресненной воды с эмиратской станции в Аль-Арише в район Аль-Маваси в Хан-Юнисе. Его пропускная способность — два миллиона галлонов в сутки, что позволяет обеспечить водой сотни тысяч жителей сектора.

Эти усилия подтверждают ведущую гуманитарную роль ОАЭ и их приверженность помощи братским народам в трудные времена — в духе сострадания, солидарности и щедрости.