Президент ОАЭ поздравил президента Туркменистана с 30-летием установления дипломатических отношений

АБУ-ДАБИ, 10 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Объединенными Арабскими Эмиратами и дружественной Республикой Туркменистан.

В своем послании Его Высочество выразил стремление к дальнейшему укреплению двусторонних связей и расширению сотрудничества между двумя странами в интересах их народов.