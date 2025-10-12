ОАЭ выразили солидарность с Катаром и соболезнования в связи с гибелью трех сотрудников Эмирского двора в ДТП в Египте

АБУ-ДАБИ, 12 октября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты выразили солидарность с Государством Катар и передали глубокие соболезнования в связи с гибелью трех сотрудников Эмирского двора и ранением еще нескольких в результате трагического дорожно-транспортного происшествия в городе Шарм-эш-Шейх.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ выражены искренние соболезнования и сочувствие семьям погибших, а также правительству и народу Катара в связи с этой трагедией. Министерство также пожелало скорейшего выздоровления пострадавшим.