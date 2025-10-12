Президент и вице-президенты ОАЭ поздравили короля Испании с Национальным днем

АБУ-ДАБИ, 12 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян направил поздравительное послание королю Испании Филиппу VI по случаю Национального дня страны.

Вице-президент, премьер-министр ОАЭ и правитель Дубая Его Высочество шейх Мохаммед бин Рашид Аль Мактум, а также вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян направили аналогичные поздравительные телеграммы королю Филиппу VI и премьер-министру Испании Педро Санчесу по случаю национального праздника.