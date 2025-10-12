ОАЭ призвали к деэскалации напряженности между Пакистаном и Афганистаном

АБУ-ДАБИ, 12 октября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты заявили, что внимательно следят за развитием ситуации между Исламской Республикой Пакистан и Афганистаном, призвав обе стороны к деэскалации и воздержанию от шагов, способных усугубить напряженность в регионе.

В заявлении Министерства иностранных дел ОАЭ подчеркивается необходимость проявления сдержанности и политической мудрости, а также приверженность дипломатическим путям урегулирования разногласий, которые способствуют укреплению мира, безопасности и стабильности в Южной Азии.