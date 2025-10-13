ОАЭ готовят гуманитарное судно для сектора Газа в рамках операции «Благородный рыцарь 3»

АБУ-ДАБИ, 13 октября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты начали подготовку гуманитарного судна в рамках операции «Благородный рыцарь 3», направленной на оказание помощи палестинскому народу и обеспечение неотложных гуманитарных нужд жителей сектора Газа.

Судно готовится в сотрудничестве с гуманитарными и благотворительными организациями ОАЭ и отражает согласованные национальные усилия по доставке срочной помощи в Газу.

Инициатива является частью постоянных гуманитарных усилий ОАЭ по поддержке сектора Газа и подтверждает непоколебимую приверженность страны обеспечению достойных условий жизни братскому палестинскому народу.

Операция «Благородный рыцарь 3» отражает гуманитарную миссию ОАЭ, основанную на принципах оказания помощи нуждающимся и пострадавшим от кризисов в сотрудничестве с национальными благотворительными и гуманитарными организациями.