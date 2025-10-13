ДУБАЙ, 13 октября 2025 (WAM) -- В Дубае стартовала GITEX Global 2025, крупнейшая в мире выставка технологий и искусственного интеллекта (ИИ), проходящая в выставочном центре Dubai World Trade Centre. В этом году мероприятие объединило более 6 800 экспонентов, отражая глобальные тенденции к интеграции ИИ, развитию вычислительных технологий и цифрового управления.

Текущая выставка включает самую масштабную программу по искусственному интеллекту за всю историю форума, с участием ведущих мировых экспертов и компаний.

Среди ключевых участников — Alibaba Cloud, AMD, AWS, Dell, e&, G42, Google, HPE, Huawei, IBM, Microsoft, Oracle, Salesforce, Siemens и Snowflake, а также новые участники, демонстрирующие передовые разработки, включая Cerebras, Datadog, Mitsubishi, Qualcomm, Rittal, ServiceNow, Tata Electronics, Telecom Italia и Tenstorrent.

GITEX Global 2025 демонстрирует, как прорывы в области искусственного интеллекта, квантовых вычислений, биотехнологий и устойчивых технологий формируют новую архитектуру мировой инфраструктуры и открывают возможности для экономического роста.

Организация выставки подчеркивает ведущую роль Дубая в продвижении глобальной технологической трансформации и укрепляет позиции ОАЭ как международного центра искусственного интеллекта и цифровых инноваций.