ОАЭ выделили 10 миллионов долларов на поддержку устойчивости сообществ Азии и Тихоокеанского региона к стихийным бедствиям

АБУ-ДАБИ, 13 октября 2025 (WAM) -- По указанию президента ОАЭ Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна страна направила 10 миллионов долларов США на поддержку программы по повышению устойчивости сообществ Азии и Тихоокеанского региона к стихийным бедствиям.

Инициатива реализуется при поддержке Агентства гуманитарной помощи ОАЭ (UAE Aid Agency) в сотрудничестве с Обществом Emirates Nature–WWF и Всемирным фондом дикой природы (WWF). Она направлена на выполнение программы «Устойчивость сообществ к природным катастрофам».

Об этом объявили на четвертый день Всемирного конгресса по охране природы (IUCN 2025), который проходит в Абу-Даби.

Программа «Устойчивость сообществ к природным катастрофам» — совместная инициатива WWF и Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC). Ее цель — использовать природоориентированные решения для укрепления способности сообществ противостоять природным угрозам, повысить готовность к чрезвычайным ситуациям и содействовать развитию устойчивых источников дохода.

Выделенные 10 миллионов долларов направлены на реализацию первого этапа инициативы, который предусматривает привлечение дополнительного финансирования со стороны государственных и частных партнеров, а также международных донорских организаций.

Главная цель — расширить масштаб проекта и обеспечить его долгосрочную устойчивость на основе партнерства и совместной ответственности.

Председатель Агентства гуманитарной помощи ОАЭ доктор Тарек Ахмед Аль Амери отметил, что эта инициатива отражает лидирующую роль ОАЭ в продвижении международного сотрудничества в интересах человека и природы.

«Эта инициатива отражает видение Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, направленное на развитие превентивных мер и укрепление способности местных сообществ адаптироваться к природным катастрофам. Партнерство между Emirates Nature и WWF отражает стремление ОАЭ перейти от реагирования на кризисы к укреплению готовности и устойчивости, помогая сообществам эффективно адаптироваться и восстанавливаться», — заявил он.

Генеральный директор Emirates Nature–WWF Лайла Мустафа Абдуллатиф подчеркнула: «Этот шаг отражает убежденность ОАЭ в том, что устойчивость начинается внутри самих сообществ. На протяжении 25 лет Emirates Nature–WWF работает в тесном сотрудничестве с руководством страны и местными партнерами, помогая людям укреплять природную защиту и формировать устойчивое будущее. Расширяя этот подход на регион Азии и Тихого океана, мы стремимся поддержать сообщества в защите их природных ресурсов и средств к существованию».

Генеральный директор WWF International Кирстен Шейт отметила: «Природа — один из самых надежных союзников человечества в снижении рисков стихийных бедствий. Эта инициатива направлена на поддержку сообществ, которые восстанавливают и сохраняют экосистемы — от мангровых лесов до горных районов — создавая основу для более безопасных и устойчивых обществ».

Заместитель генерального секретаря Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) по гуманитарной дипломатии и цифровизации Нена Стоилькович отметила: «Частота и сила природных катастроф продолжают расти, и лучший способ защитить жизни — укреплять устойчивость до того, как бедствие произойдет. Работая с природой как с первой линией защиты, мы можем помочь сообществам сохранить жизни и средства к существованию, снижая человеческие и экономические последствия будущих стихийных бедствий», — подчеркнула она.

Программа строится на трех ключевых направлениях:

— восстановление природных защитных систем, включая мангровые леса и коралловые рифы;

— поддержка устойчивых источников дохода для фермеров, рыбаков и малых предприятий за счет экотуризма и диверсификации доходов;

— укрепление готовности сообществ с помощью систем раннего оповещения и стратегий снижения рисков, разработанных совместно с местными жителями.

Первый этап программы будет реализован на Филиппинах, в Индонезии, на Фиджи и Соломоновых островах. Он станет основой для дальнейшего расширения инициативы на другие страны региона.