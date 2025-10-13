Президент ОАЭ назначил Мохамеда Аль Мансури заместителем министра энергетики и инфраструктуры

АБУ-ДАБИ, 13 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян издал федеральный указ о назначении Мохамеда Ибрахима Хассана Аль Мансури на должность заместителя министра энергетики и инфраструктуры по вопросам инфраструктуры и транспорта.

Аль Мансури ранее занимал должность генерального директора Программы шейха Заеда по жилищному обеспечению, а также ряд руководящих постов в Министерстве энергетики и инфраструктуры, включая исполнительного директора по инженерным вопросам, исполняющего обязанности заместителя статс-секретаря по делам строительства и заместителя председателя Постоянного комитета по управлению проектами при министерстве.

Он также возглавлял несколько профильных комитетов и проектов, в том числе жилищную программу Совета по вопросам инфраструктуры и жилья ОАЭ, а также курировал реализацию множества государственных строительных проектов по всей стране.