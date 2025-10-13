Президенты ОАЭ и Кипра обсудили развитие двусторонних отношений и ситуацию в регионе

АБУ-ДАБИ, 13 октября 2025 (WAM) -- Президент Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочество шейх Мохамед бин Заед Аль Нахайян и президент Республики Кипр Никос Христодулидис провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества, особенно в экономической и инвестиционной сферах.

Стороны также рассмотрели региональные и международные вопросы, включая ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Лидеры подчеркнули важность соблюдения перемирия всеми сторонами, чтобы обеспечить быструю и безопасную доставку гуманитарной помощи жителям Газы.

Они отметили, что поддержание перемирия должно стать шагом к устойчивому и всеобъемлющему миру, основанному на принципе двух государств, в интересах мира и стабильности в регионе.