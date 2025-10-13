От имени президента ОАЭ шейх Мансур бин Заед прибыл в Египет для участия в Саммите мира в Шарм-эш-Шейхе

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 13 октября 2025 (WAM) -- От имени президента Объединенных Арабских Эмиратов Его Высочества шейха Мохамеда бин Заеда Аль Нахайяна, вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян прибыл в Арабскую Республику Египет для участия в Саммите мира в Шарм-эш-Шейхе. Форум посвящен координации международных усилий по поддержанию режима прекращения огня в секторе Газа и укреплению мирных инициатив в регионе.

В состав делегации ОАЭ входят заместитель правителя Абу-Даби и советник по национальной безопасности Его Высочество шейх Тахнун бин Заед Аль Нахайян, министр энергетики и инфраструктуры Сухайль Мохаммед Аль Мазруи, министр промышленности и передовых технологий доктор Султан бин Ахмед Аль Джабер, министр инвестиций Мохамед Хассан Аль Сувайди, министр по особым поручениям Халифа Шахин Аль Марар, а также посол ОАЭ в Арабской Республике Египет Хамад Обайд Аль Зааби и ряд высокопоставленных должностных лиц.