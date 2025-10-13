Microsoft: опыт ОАЭ в сфере искусственного интеллекта вдохновляет мир

ДУБАЙ, 13 октября 2025 (WAM) -- Генеральный директор Microsoft UAE Амр Камель заявил, что компания продолжает наращивать инвестиции в развитие искусственного интеллекта и цифровой инфраструктуры в Объединенных Арабских Эмиратах.

В интервью агентству WAM в первый день выставки GITEX Global 2025 в Дубае он отметил, что опыт ОАЭ в области искусственного интеллекта стал источником вдохновения для всего мира.

По словам Камеля, ОАЭ сыграли ключевую роль в развитии потенциала ИИ — от формирования инфраструктуры до применения технологий. Он добавил, что за последние годы Microsoft реализовала ряд совместных инициатив с государственными структурами и частным сектором ОАЭ, направленных на эффективное внедрение решений в области искусственного интеллекта.

Камель подчеркнул важность поддержки стартапов и малого бизнеса, отметив, что Microsoft помогает компаниям выходить на новые рынки и развивать инновации, предоставляя техническую и технологическую поддержку.

Он также отметил, что за последние два года значительно выросло число стартапов, сотрудничающих с Microsoft, благодаря дальновидному руководству ОАЭ, создавшему благоприятные условия для привлечения инвестиций и развития технологических решений мирового уровня.