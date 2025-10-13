Премия Мохаммеда бин Рашида по арабскому языку будет представлена на Франкфуртской книжной ярмарке 2025 года

ДУБАЙ, 13 октября 2025 (WAM) -- Премия Мохаммеда бин Рашида по арабскому языку, учрежденная в рамках инициатив Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives и реализуемая Библиотекой Мохаммеда бин Рашида, будет представлена на Франкфуртской книжной ярмарке 2025 года.

Генеральный секретарь премии Билал Аль Будур отметил, что участие в одном из крупнейших международных книжных форумов отражает видение вице-президента, премьер-министра ОАЭ и правителя Дубая Его Высочества шейха Мохаммеда бин Рашида Аль Мактума, направленное на укрепление статуса арабского языка и расширение его присутствия на мировой культурной сцене.

Он подчеркнул, что премия продолжает продвигать арабский язык на международном уровне, поддерживая современные инициативы и проекты, которые помогают сохранять его актуальность в глобальном культурном пространстве.