Шейх Мансур бин Заед провел встречи с президентом Турции и премьер-министром Ирака на полях Саммита мира в Шарм-эш-Шейхе

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 14 октября 2025 (WAM) -- Вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента ОАЭ Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян провел встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Ирака Мохаммедом Шиа Аль-Судани на полях Саммита мира в Шарм-эш-Шейхе.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, пути его укрепления в различных сферах, а также актуальные региональные и международные события.

Отдельное внимание было уделено усилиям, направленным на укрепление мира, стабильности и развития в регионе, а также вопросам, включенным в повестку Саммита мира.