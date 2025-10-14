Шейх Мансур бин Заед встретился с эмиром Катара в Шарм-эш-Шейхе

ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ, 14 октября 2025 (WAM) -- Вице-президент, заместитель премьер-министра и председатель Администрации Президента ОАЭ Его Высочество шейх Мансур бин Заед Аль Нахайян провел встречу с эмиром Государства Катар Его Высочеством шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани на полях Саммита мира в Шарм-эш-Шейхе.

Стороны обсудили братские отношения между ОАЭ и Катаром и пути их дальнейшего укрепления, а также обменялись мнениями по региональным и международным вопросам, уделив внимание усилиям, направленным на укрепление мира и стабильности в регионе.