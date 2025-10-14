В Дубае открылись Ежегодные встречи Глобальных советов по вопросам будущего и кибербезопасности

ДУБАЙ, 14 октября 2025 (WAM) -- В Дубае начались Ежегодные встречи Глобальных советов по вопросам будущего и кибербезопасности, организованные правительством ОАЭ совместно с Всемирным экономическим форумом. Работа форумов продлится до 16 октября.

В мероприятии участвуют более 700 экспертов из 93 стран, что делает его ведущей международной площадкой для обсуждения будущего ключевых отраслей и поиска решений глобальных вызовов.

Программа включает 37 советов, работающих по шести направлениям — технологии, экономика, общество, экология, управление и здравоохранение. Участники сосредоточатся на устойчивом развитии, повышении качества жизни и создании возможностей для будущих поколений.

Впервые встречи проходят параллельно с Ежегодным форумом по кибербезопасности, что подчеркивает значение этой платформы для глобального диалога и международного сотрудничества по вопросам, определяющим будущее обществ.