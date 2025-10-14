Председатель ФНC обсудил укрепление отношений с послом Гватемалы

АБУ-ДАБИ, 14 октября 2025 (WAM) -- Председатель Федерального национального совета (ФНС) Сакр Гобаш принял посла Республики Гватемала в ОАЭ Хорхе Рафаэля Руиса в штаб-квартире ФНС в Абу-Даби.

Во время встречи стороны обсудили пути укрепления сотрудничества в таких сферах, как энергетика, возобновляемые источники энергии, продовольственная безопасность и искусственный интеллект, отметив при этом роль парламентской дипломатии в развитии отношений между двумя странами.

Сакр Гобаш подчеркнул, что отношения между ОАЭ и Гватемалой продолжают укрепляться, чему способствует общая приверженность руководства двух государств развитию сотрудничества.

Посол Руис выразил заинтересованность своей страны в расширении взаимодействия с ОАЭ в областях экономики, инвестиций, туризма, инноваций и возобновляемой энергетики, отметив рост парламентского сотрудничества и подчеркнув важность постоянного диалога и взаимных визитов для дальнейшего укрепления координации между странами.