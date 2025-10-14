Компания G42 создаст национальное облако искусственного интеллекта во Франции

АБУ-ДАБИ, 14 октября 2025 (WAM) -- Технологическая компания G42 из ОАЭ объявила о запуске национального облака искусственного интеллекта во Франции.

Проект направлен на развитие цифрового партнерства между ОАЭ и Францией и создание надежной и безопасной инфраструктуры для хранения и обработки данных в соответствии с европейскими стандартами.

Новая платформа станет важным шагом в укреплении международного присутствия G42 и подтверждает роль компании как одного из лидеров в сфере ИИ и облачных технологий.