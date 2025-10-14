DP World расширила парк электрических терминальных тягачей в порту Джебель-Али

ДУБАЙ, 14 октября 2025 (WAM) -- Компания DP World увеличила парк электрических терминальных тягачей (eITV) в порту Джебель-Али с 14 до 146 единиц, что делает его одним из крупнейших в регионе.

Переход на электротранспорт позволит сократить использование дизельного топлива и уменьшить выбросы углекислого газа более чем на 10 процентов, что эквивалентно исключению с дорог более 2 200 автомобилей в год.

Эти машины перевозят контейнеры между кранами, складскими площадками и воротами терминала. В состав нового парка вошли 35 дизельных тягачей, переоборудованных в электрические силами инженеров DP World, а также более 100 новых моделей, закупленных у ведущих мировых производителей.

Для их обслуживания создана сеть скоростных зарядных станций — одна из крупнейших в регионе. Кроме того, компания внедрила 11 электрических погрузчиков для работы с пустыми контейнерами, что делает операции порта более экологичными и энергоэффективными.

Генеральный директор и управляющий DP World GCC Абдулла бин Дамитан отметил, что электрификация портовых операций — стратегическое направление компании, поддерживающее цель ОАЭ достичь углеродной нейтральности к 2050 году.

«Расширяя парк электрических машин и переходя на чистую энергию в порту Джебель-Али, мы создаем устойчивые и надежные цепочки поставок, приносящие пользу клиентам и обществу», — подчеркнул он.