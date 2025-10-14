Глобальный совет по вопросам толерантности и мира принял участие в Неделе мира в Женеве

ЖЕНЕВА, 14 октября 2025 (WAM) -- Президент Глобального совета по вопросам толерантности и мира Ахмед бин Мохаммед Аль Джарван принял участие в консультативной встрече, посвященной локальным решениям для мирного сосуществования, которая прошла во Дворце Наций в Женеве в рамках Недели мира, организованной Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

В своём выступлении Аль Джарван отметил, что подлинный мир невозможно достичь лишь усилиями международного сообщества — он должен рождаться внутри самих обществ, начиная со школ, семей, молодежных инициатив и общественных лидеров, а также через умение уважительно относиться к различиям и строить взаимопонимание.

Он отметил, что Глобальный совет по вопросам толерантности и мира ведет деятельность более чем в 100 странах, сотрудничая с парламентами, университетами и культурными институтами для продвижения ценностей терпимости и сосуществования и укрепления местных сообществ через образование, диалог и парламентское взаимодействие.

Аль Джарван также обратил внимание на гуманитарные вызовы в зонах конфликтов, подчеркнув, что ситуация в Газе остается тяжелой, несмотря на прекращение военных действий.

Он отметил, что подобные трагедии возлагают на международное сообщество моральную и гуманитарную ответственность — сохранять человеческое достоинство и возвращать людям надежду.

Аль Джарван подчеркнул, что истинный мир начинается с образования, воспитывающего уважение, с лидерства, выбирающего диалог, а не разделение, и с обществ, которые воспринимают разнообразие как источник силы, а не угрозу.

Он выразил готовность Совета тесно сотрудничать с УВКБ ООН и другими международными партнерами для укрепления работы по защите беженцев, поддержке местных сообществ и развитию культуры мира, выходящей за рамки границ и религий.