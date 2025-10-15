ОАЭ продолжают подготовку гуманитарного судна для сектора Газа в рамках операции «Благородный рыцарь 3»

АБУ-ДАБИ, 15 октября 2025 (WAM) -- Объединенные Арабские Эмираты продолжают загрузку гуманитарного судна, которое будет направлено в сектор Газа в рамках операции «Благородный рыцарь 3». На его борту — продовольственная, медицинская и жилищная помощь для палестинского народа.

Подготовка судна ведется в сотрудничестве с гуманитарными и благотворительными организациями ОАЭ, что отражает согласованные национальные усилия по оказанию экстренной помощи.

Операция «Благородный рыцарь 3» демонстрирует гуманитарную миссию ОАЭ и их приверженность поддержке нуждающихся и пострадавших от кризисов.