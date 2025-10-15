Генассамблея ООН избрала 14 новых членов Совета по правам человека

НЬЮ-ЙОРК, 15 октября 2025 (WAM) -- Генеральная Ассамблея ООН избрала 14 стран в состав Совета по правам человека, срок полномочий которых начнется 1 января 2026 года и продлится три года.

В Совет вошли Ангола, Чили, Эквадор, Египет, Эстония, Индия, Ирак, Италия, Маврикий, Пакистан, Словения, Южная Африка, Великобритания и Вьетнам.

Совет по правам человека, базирующийся в Женеве, отвечает за поощрение и защиту прав человека во всем мире. В него входят 47 членов, при этом ежегодно обновляется около трети состава, чтобы обеспечить преемственность работы.

Места распределяются по региональному принципу: 13 — для Африки и стран Азиатско-Тихоокеанского региона, 8 — для Латинской Америки и Карибского бассейна, 7 — для Западной Европы и других государств, и 6 — для Восточной Европы.